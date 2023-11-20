Продюсер Дзюник призвал победительницу «Евровидения-2016» попросить прощения у россиян на Красной площади
Продюсер Дзюник призвал певицу Джамалу попросить прощения у россиян.
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Украинской певице и победительнице музыкального конкурса «Евровидение-2016» Джамале следует попросить прощения у россиян. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник после объявления ее в розыск на территории РФ.
«Она должна прийти на Красную площадь и просить прощения за свои политические выпады», - сказал продюсер изданию «Абзац».
Дзюник отметил, что певицу «много лет терпели», дважды она приезжала в Россию. Сейчас у Джамалы нет концертов, а ее заработок – это политические интервью.
Он объяснил: певица поехала в Америку, потому что «ей же губы подкачивать надо». По мнению продюсера, из артистки «сделают пемзу и будут тереть пятки».
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Джамалы за публикацию с фейками. Напомним, в 2016 году украинская исполнительница выступила на «Евровидении» с песней «1944».
В 2020 году сообщалось, что Джамала родила второго ребенка. Ему дали редкое имя. На момент появления второго малыша первому ребенку Джамалы было 2 года.