Продюсер Дзюник отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем Андрея Данилко

Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, в последнее время редко выступает и практически не выходит в Сеть. Из-за этого появились слухи, что у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Продюсер Леонид Дзюник опроверг эту информацию.

Ранее Данилко регулярно выступал с русофобским контентом, но в последнее время он не появляется в публичном пространстве. Продюсер поддерживает связь с артистом, несмотря на то что не разделяет его политические взгляды.

«Сейчас у него всё в порядке. В последний раз, когда мы с ним переписывались, он был дома у мамы. Про какие-то болезни ничего не рассказывал», — рассказал продюсер Абзацу.

Как пояснил Дзюник, Данилко не оставляет попыток вернуться на российскую сцену. В одном из своих последних выступлений артист исполнил песню на русском языке.

Ранее музыкальный продюсер Павел Рудченко объяснил, почему артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, до сих пор поет песни на русском языке. Он считает, что украинский исполнитель просто следит за ходом событий на СВО и планирует в дальнейшем петь в России.