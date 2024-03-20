Продюсер Быстрова заявила о скором возвращении певицы МакSим на сцену. Об этом сообщает издание Regions.

Певица МакSим последний год практически не появляется на больших концертах. Она отказалась от сольных выступлений в апреле 2023 года после того, как попала на лечение в рехаб из-за алкогольной зависимости. Впрочем, на частных мероприятиях МакSим все же иногда выступает.

По словам представительницы артистки, Яны Богушевской, певица пока не собирается ездить с турами по стране.

«Идея выступить в Подмосковье очень новая и необычная для нас. При этом туры Марина пока давать не планирует», — заявила она.

Музыкальный продюсер Елизавета Быстрова подтвердила, что сейчас здоровье МакSим постепенно восстанавливается. Она добавила, что для полноценного возвращения в шоу-бизнес певица будет наблюдать за состоянием голоса на первых больших концертах.

«Первым шагом стало объявление, далее певица начнет выходить на сцену и смотреть, как будет вести себя голос. Думаю, при лучшем раскладе Марина Сергеевна поедет в тур уже через года полтора», — рассказала Быстрова.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим прокомментировала слухи о приостановке концертной деятельности.