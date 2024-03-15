Певица МакSим прокомментировала слухи о приостановке концертной деятельности. В беседе с изданием StarHit звезда опровергла заявления и объявила, что продолжит выступать.

В ряде СМИ появилась информация о том, что певица прекращает концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Но она якобы будет выступать на корпоративах под фонограмму. МакSим заявила, что это слухи, и она продолжит выступать. На время она действительно оставила сцену, но это было связано лишь с лечением.

«Подобные вбросы — дело рук бывших сотрудников, которые генерируют какую-то непонятную информацию, не имея на то полномочий. Речи о приостановке концертной деятельности или карьеры никогда не шло. Речь скорее шла о том, что в том количестве, в котором раньше, концертов в ближайшее время не будет. Я и сама говорила об этом в интервью», – заявила исполнительница.

Звезда добавила, что ее выступления будут планироваться с учетом сил и возможностей. Но МакSим обещала, что ее увидят не только на корпоративах, но и билетных концертах, а также публичных мероприятиях.

Больше всего артистку удивили сообщения о выступлениях под фонограмму. Она напомнила, что привыкла выступать только вживую, вместе с музыкантами.

«Вы сами видели некоторые видео в Интернете, которые доказывают, что под фонограмму я не выступаю ни в каких ситуациях», – заверила она.

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