Продюсер «Бригады» Иншаков призвал всех отказаться от совместных дел с Собчак

Актер, продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков призвал всех отказаться от работы с журналисткой Ксенией Собчак. Соответствующее заявление прозвучало после того, как суд приговорил ее коммерческого директора к 7,5 годам тюрьмы.

«Я до сих пор не понимаю, почему её до сих пор терпят, с ней общаются. С Собчак давно пора порвать все связи», - заявил Иншаков изданию «Абзац».

Каскадер считает, что у журналистки «ничего святого нет». Он упомянул, что Собчак назвала себя «кровавой барыней» (название ее Telegram-канала – прим.), ездила на катафалке. По мнению Иншакова, это «за гранью разумного».

Он уверен: при большом желании Собчак бы вызволила друзей сразу. Возвращаться к вопросу спустя долгое время – «несерьезно», указал Иншаков.

Напомним, коммерческий директор Собчак приговорен к 7,5 годам по делу о вымогательстве. На суде он заявлял, что выполнял задание начальницы. Двое других коллег осуждены на 7 лет. Сама же телеведущая утверждала, что якобы сделала все возможное для смягчения приговора.

Ранее ведущий Владимир Соловьев призывал не ходить на интервью к Собчак. Он утверждал, что при общении человеку приходится играть по ее правилам и отвечать на «подленькие вопросы». В итоге собеседник вынужден оправдываться, хотя на самом деле не за что, уверен Соловьев.