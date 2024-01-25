«Нельзя к таким людям»: Соловьев попросил не ходить на интервью к Собчак

Телеведущий Владимир Соловьев попросил никого не ходить на интервью к журналистке Ксении Собчак. Его комментарий появился после того, как в Сети заговорили, будто у звезд начинаются проблемы после интервью.

На высказывания ведущего обратил внимание сайт StarHit.

«Нельзя ходить к таким людям, как Собчак, просто нельзя. Это неправильно», - заявил Соловьев и добавил, что собеседник «падает в бездну их сатанизма».

Также ведущий отметил, что на интервью с Собчак звезде приходится играть по ее правилам и отвечать на «подленькие, мерзкие вопросы, оправдываясь». Человека ставят в ситуацию, когда он начинает чувствовать вину и оправдываться, хотя это надо делать ей, считает Соловьев.

«Вам-то это зачем? Вам не за что оправдываться», - сказал Соловьев и назвал журналистку «представителем ада».

Ранее Собчак опровергла обвинения, будто проблемы у блогера Елены Блиновской начались после их интервью. Журналистка вспомнила о трех ключевых интервью – последним вышла беседа со Светланой Бондарчук. Спустя два месяца после нее Блиновскую задержали. «Может, Бондарчук виновата?» - задалась вопросом Собчак.