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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 января 2024, 22:59
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«Нельзя к таким людям»: Соловьев попросил не ходить на интервью к Собчак

Соловьев не стал скрывать, что нельзя ходить на интервью к Собчак.
«Нельзя к таким людям»: Соловьев попросил не ходить на интервью к Собчак

© Starface.ru

Телеведущий Владимир Соловьев попросил никого не ходить на интервью к журналистке Ксении Собчак. Его комментарий появился после того, как в Сети заговорили, будто у звезд начинаются проблемы после интервью.

На высказывания ведущего обратил внимание сайт StarHit.

«Нельзя ходить к таким людям, как Собчак, просто нельзя. Это неправильно», - заявил Соловьев и добавил, что собеседник «падает в бездну их сатанизма».

Также ведущий отметил, что на интервью с Собчак звезде приходится играть по ее правилам и отвечать на «подленькие, мерзкие вопросы, оправдываясь». Человека ставят в ситуацию, когда он начинает чувствовать вину и оправдываться, хотя это надо делать ей, считает Соловьев.

«Вам-то это зачем? Вам не за что оправдываться», - сказал Соловьев и назвал журналистку «представителем ада».

Ранее Собчак опровергла обвинения, будто проблемы у блогера Елены Блиновской начались после их интервью. Журналистка вспомнила о трех ключевых интервью – последним вышла беседа со Светланой Бондарчук. Спустя два месяца после нее Блиновскую задержали. «Может, Бондарчук виновата?» - задалась вопросом Собчак.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ксения Собчак
интервью
Владимир Соловьев