Продюсер Бабичев осудил политический подтекст в новой песне Глюк'oZы Фадеева. Об этом сообщает NEWS.ru.

Несколько дней назад в Сети вышла первая песня обновленного проекта Глюк'oZа Максима Фадеева. В треке под названием «Мыши» поется, в том числе, о Европе:

«А наша Mama Russia, Сосед как ни крути, Голубушка Европа, Ты гадить прекрати», — поется в песне.

По словам музыкального критика Евгения Бабичева, политическая повестка «не идет на руку» новой Глюк’oZе.

«Глюк'oZа создавалась как добрый, чистый проект для детей. В пик популярности собирались полные залы, в основном дети и родители. Это была добрая и приятная атмосфера детского праздника», — объяснил он.

Бабичев добавил, что новый проект едва ли порадует прежних поклонников.

«Сейчас это будто Глюк'oZа курильщика. Совсем другие взгляды, другая текстовая подача», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев отреагировал на слухи об участии Мизулиной в проекте «Глюкоза».