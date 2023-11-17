Адвокат вдовы Шатунова рассказал, зачем Разин сбежал от полиции и часто меняет адреса

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в очередной раз проигнорировал заседание суда в Ставрополе, где рассматривается дело о признании за наследниками Юрия Шатунова — его супругой и детьми — прав на 23 песни.

Как рассказал в беседе с aif.ru адвокат семьи Сергей Васильев, оказалось, что Разин теперь зарегистрирован в Новой Москве в деревне Мешково. Это уже его четвертый российский адрес за время судебных процессов. До этого он был прописан в Ставрополе, а еще раньше - в Сочи. Продюсер специально меняет места регистрации, чтобы тормозить судебный процесс.

Как пояснил адвокат, Разин утверждает, что является обладателем прав на песни «Ласкового мая» на основании договора от 1992 года. При этом оригинал этого документа никто никогда не видел, только ксерокопию.

«Есть несколько экспертиз, в частности, одна из них сделана в рамках уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия, которое проводится в Москве. Данная экспертиза подтвердила, что подпись изготовлена не Сергеем Кузнецовым. По факту это подделка», - сказал Васильев.

Юрист не исключил, что именно по этой причине Разин уехал в США и боится возвращаться в Россию.

«Когда он был еще в России и ему полицейский пытался вручить повестку к следователю, чтобы он туда пришел на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, Разин пустился от него наутек. И смог убежать», - ответил Васильев.

Он также добавил, что уголовное дело было возбуждено по заявлению Сергея Кузнецова, потом к нему присоединился Юрий Шатунов.

На данный момент существует только оригинал договора Юрия Шатунова с Сергеем Кузнецовым. Согласно этому документу, права на песни унаследовали дети и вдова Шатунова.

При этом Разин подключил еще и своего бывшего шофера Руслана Филатова, когда понял, что номер с подделкой документа не прошел. Он использует мужчину как подставное лицо.

Следующее предварительное судебное заседание состоится 4 декабря в Ленинском районном суде Ставрополя.

Ранее мы писали, что в разные годы Разин подал в Ставрополе несколько заявлений о признании права собственности на песни композитора Сергея Кузнецова в порядке особого производства. В ходе таких процессов нет ответчиков, поэтому о состоявшихся судебных заседаниях и вынесенных по ним решениях от 2005, 2013 и 2019 годах никто не знал. Позже Шатунов подал встречные иски, так как у него был свой договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, заключенный в 2019 году. В 2022 году была одержана победа в суде.