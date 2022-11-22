Продюсер Андрей Разин проиграл суд семье Юрия Шатунова за права на песни «Ласкового мая»

21 ноября в Пятом кассационном суде общей юрисдикции в Пятигорске завершилось заседание по делу продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Он подавал кассацию, чтобы оспорить решение суда, выставленное летом этого года в пользу Юрия Шатунова. В итоге жалоба Разина осталась без удовлетворения, и все права на деятельность группы остались у наследников покойного певца.

59-летний продюсер долгие годы судится за обладание песнями «Ласкового мая». Он пытался запретить Юрию Шатунову петь хиты музыкального коллектива, но ему это не удалось. 8 июня 2022 года артист получил все права на деятельность группы, так как суд посчитал документы, предоставленные Разиным, фальшивыми.

Вскоре после победы Шатунов скоропостижно скончался. Его близкие друзья отметили, что бесконечные судебные разбирательства очень сильно подорвали здоровье певца. Однако смерть артиста не остановила продюсера, и он решил подать кассацию в отношении фактических наследников Шатунова.

Напомним, что ранее Разин делал заявление, что скоро удалит все песни и информацию о «Ласковом мае» из публичного доступа, так как у него будут все права на это. Он гневно высказывался о пиратстве и отмечал, что теперь все недобросовестные слушатели будут наказаны, и судить их будут по законодательству США, где сейчас проживает Разин.

Однако теперь угрозы продюсера ничего не значат. После очередного поражения он может подать жалобу в Верховный суд РФ, но там у него практически нет шансов на успех.

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