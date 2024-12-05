Продюсер Андрей Разин пообещал вдове Шатунова «серьезные разборки»

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин продолжает бороться со вдовой Юрия Шатунова за песни группы. Шоумен остался недоволен решением суда и заявил в беседе с mk.ru, что готов устроить «серьезные разборки».

По данным источника, 5 декабря мужчина обратился в Краснодарскую квалификационную апелляционную коллегию судей с просьбой «отменить постановление суда первой и апелляционной инстанций полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции».

Разин направил жалобу в Четвертый кассационный суд Краснодара. А в пятницу намерен отправить жалобу «на превышение должностных полномочий и несоответствие занимаемых должностей краевых судей Краснодарского края» в Верховный суд РФ на имя председателя Высшей квалификационной коллегии судей России Николая Тимошина.

В разговоре с журналистами он заявил, что суды продолжаются.

«В кассационной инстанции мною уже оспорено решение Ставропольского суда. В Оренбурге состоится еще один процесс. Также я обратился к прокурору Москвы и прокурору ЦАО на противоправные действия в отношении сотрудников милиции», – заявил Андрей.

Продюсер подчеркнул, что сотрудники полиции «незаконно задерживали, обыскивали и запугивали» его свидетелей. Мужчина напомнил, что за его плечами был опыт «наказания недобросовестных правоохранителей».

«Поэтому будут очень серьезные разборки», – добавил шоумен.

Напомним, что хиты группы начали делить еще в 1992 году. Разин утверждает, что автор песен Сергей Кузнецов заключил с ним контракт на музыку. В августе в суде Сочи признали исключительные права на 23 композиции за семьей Шатунова. Но Разин остался недоволен таким решением.