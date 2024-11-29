Продюсер Андрей Разин подал иск к РАО из-за песни «Розовый вечер»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал иск к Российскому авторскому обществу (РАО). Претензии связаны с песней «Розовый вечер».

Подробности узнал сайт mk.ru.

Иск Разина принял Пресненский суд. В нем продюсер просит установить авторство единственной песни из репертуара группы, музыка которой зарегистрирована РАО. Разин рассказала, что написал к «Розовому вечеру» аранжировку, а композитор Сергей Кузнецов только помогал.

«В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором мы потребуем немедленно удалить из базы РАО это произведение», - рассказал продюсер и добавил, что песня не принадлежит Кузнецову в соответствии с некими договоренностями.

Также Разин предупредил: РАО может получить «огромные иски от международных судов». Он сообщил, что имеет патент на бренд Юрий Шатунов по всему миру с 2013 года, а товарный знак «Ласковый май» зарегистрирован в США.

Ранее сообщалось, что родные Шатунова выиграли права на 23 композиции певца.