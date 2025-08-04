Продюсер Александр Цекало прилетел с женой в Россию снимать сериал

Продюсер Александр Цекало прилетел с женой Дариной Эрвин из США в Россию. Об этом написал Telegram-канал «Хуже и не скажешь». По его информации, шоумен будет снимать сериал «Джайв».

Источник публикует фотографии Цекало с супругой. На снимках продюсер одет в черные штаны и футболку, из аксессуаров с ним большая сумка.

Дарина была в коричневых лосинах и розовых сабо на высокой платформе. Девушка держала на поводке собаку.

Отмечается, что цель приезда Цекало в Россию – съемки фильма «Джайв».

О старте съемочного процесса стало известно 4 августа. Фильм рассказывает историю человека, мечтающего победить в соревнованиях по бальным танцам. Цекало – один из продюсеров проекта. В картине снимутся актрисы Анна Снаткина и Анастасия Уколова, Давид Сократян и Антон Васильев.

Ранее Дарина Эрвин опубликовала фотографию, сделанную на прогулке с собакой. Девушка выглядела заметно похудевшей. Пользователи Сети обратили внимание на торчащие ребра. «Выглядит пугающе», - писали интернет-пользователи.