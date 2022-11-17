Продюсер Аксюта намекнул на скорое возвращение Дмитрия Нагиева в шоу «Голос»

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта заявил, что известный телеведущий Дмитрий Нагиев в скором времени может вернуться в шоу «Голос».

Руководство канала уверено, артисту просто нужен небольшой отпуск, чтобы набраться сил перед новым сезоном. По словам Юрия Аксюты, Нагиеву дали творческий перерыв, так как «Голосу» уже 10 лет, и все это время Дмитрий был его бессменным ведущим. К слову, актер вел и остальные вокальные проекты Первого канала – «Голос. Дети» и «Голос 60+».

Новость о том, что Нагиев оставляет свое рабочее место, появилась несколько месяцев назад. После этого телеведущий ушел немного в тень и занялся театральной постановкой «Кыся», в которой играл когда-то много лет назад.

Недавно стало известно и об еще одном новом проекте Дмитрия. Анастасия Ивлеева опубликовала сторис со съемочной площадки, на которой была вместе с артистом. Где звезды приняли участие – пока неизвестно. У поклонников есть предположение, что Нагиев мог вернуться на телевидение ради съемок в новогодней передаче.

Напомним, что после ухода Дмитрия Нагиева с Первого канала, его место быстро успели занять. Так, ведущей «Голос 60+» стала Лариса Гузеева, а «Голос. Дети» будет вести Яна Чурикова.