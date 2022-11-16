Известная инстадива проговорилась о местонахождении Дмитрия Нагиева

Шоумен и актер Дмитрий Нагиев нашелся – многие думали, что он тайно сбежал из России, но это не так. Местоположение звезды раскрыла инстадива Анастасия Ивлеева: она прояснила, чем сейчас занимается ведущий.

Звезда соцсетей показала съемочную площадку, на которой находился именной стул Нагиева. В каком проекте занят шоумен, не сообщается.

Ивлеева прокомментировала наличие стула с надписью Mr.Nagiev. «Ребят, ну я считаю, это уровень», - сказала блогер, сев на него. Ивлеева добавила, что в отличие от Нагиева, остальные «на ногах весь день».

Ранее стало известно, как сейчас выглядит первая и единственная жена Нагиева – 55-летняя писательница Алиса Шер. Их союз длился более 20 лет, у пары есть сын.