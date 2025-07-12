«Продвигают русофобов, а не настоящих артистов»: Виталий Бородин возмутился поддержкой Данилы Козловского

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин раскрыл, кто продвигает Данилу Козловского в России. В своем Telegram-канале политик возмутился, что компании поддерживают «русофобов, а не настоящих артистов, которые радеют за страну».

По словам главы ФПБК, вернувшегося на российскую сцену Данилу Козловского «активно продвигает» театральное агентство ENTRACTE.

«Как они пишут у себя на сайте, это независимый московский театральный проект, один из лидеров частных театральных компаний России. Осталось понять, кому принадлежит данная организация», — отметил Виталий Бородин.

Политический деятель обратил внимание на то, что данное агентство сотрудничает не только с актером, но и с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, которые не поддержали Россию в непростое время.

«Почему владельцы компании так активно продвигают русофобов в нашей стране, а не настоящих артистов, которые радеют за страну?» — задался вопросом политик.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не появлялся на российских экранах и сцене. Артиста обвиняли в эмиграции, но он опровергал слухи и называл страну своим домом и Родиной. В 2023 году звезда фильма «Экипаж» сообщил, что выиграл дело о защите чести и достоинства у Виталия Бородина. Глава ФПБК требовал проверить актера на предмет дискредитации им ВС РФ и в качестве аргумента приводил его отъезд в США.

24 июня стало известно, что Данила Козловский артист сыграет главную роль в спектакле «Чуковский» Театра имени Ермоловой после двухлетнего перерыва. Также сообщалось, что этой осенью 2025 Данила Козловский отправится в тур по США со своим моноспектаклем Frank.

Ранее Виталий Бородин резко высказался о предстоящих гастролях Данилы Козловского по странам НАТО: «Все, что требовалось доказать стране».