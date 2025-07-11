«Кто его финансирует?»: Виталий Бородин узнал, что Данила Козловский выступит в странах НАТО

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, что актер Данила Козловский проведет тур по странам НАТО. Он привел афишу выступлений артиста.

В ней указано, что в ноябре концерты состоятся в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Майами, Чикаго, Сиэтле, Нью-Йорке.

«Козловский открывает тур по странам НАТО. Всё, что требовалось доказать всей стране», - написал Бородин в своем Telegram-канале.

Глава ФПБК отметил, что его организация увидела: «Козловский любит посещать другие страны».

«Единственный вопрос – кто его финансирует? Деньги, которые он заработает, он же прекрасно понимает, что это деньги стран НАТО. Кто организатор данного мероприятия? Кто платит Козловскому, что он собирается поехать по странам НАТО и дать турне?» - рассуждал Бородин.

Ранее он прокомментировал выход теннисистки Анастасии Павлюченковой с пивом на пресс-конференцию. Бородин считает, что это был рекламный ход.