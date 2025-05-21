«Продукты поганит»: Высоцкая подверглась критике из-за пирога с карасями

Телеведущая Юлия Высоцкая приготовила пирог с карасями и подверглась критике от пользователей Сети. Она опубликовала видео с рецептом в соцсети «Одноклассники», где подписчики оценили ее труды.

Знаменитость снова решила порадовать публику своими блюдами. В этот раз ее выбор пал на Новолялинский пирог с карасями. Она призналась, что вдохновилась сериалом «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко. Там главные герои как раз говорят о «пироге с карасями». Юлия показала, как его можно приготовить.

«Новолялинск – это такой город, вымышленный. Он не существует. И рецепт вымышленный. Я фантазирую на эту тему. Слышишь про этот пирог, и аппетит разыграется», – говорила на кадрах Высоцкая.

Телеведущая продемонстрировала блюдо и предложила зрителям повторить его, а еще сфотографировать и принять участие в конкурсе. В комментариях некоторые раскритиковали звезду.

«Карась – самая костлявая рыба. Все равно, что ежа жевать», «Что, больше рыбы на пирог не нашлось? Карася есть невозможно из-за костей, только на любителя, кто умеет есть и не давиться», «Волосы надо убирать под колпак, трясти ими над едой неправильно и негигиенично», «Тошно смотреть, трясет волосами», «Великий повар, позор вообще. Продукты поганит», – пишут пользователи Сети.

Ранее мы писали о том, что Юлия Высоцкая заработала на бренде «Едим дома» почти 300 млн рублей.