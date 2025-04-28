Юлия Высоцкая заработала на бренде «Едим дома» почти 300 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Телеведущая Юлия Высоцкая владеет несколькими компаниями, связанными с кулинарным брендом: ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». Согласно открытым данным, первая организация за 2024 год заработала 182,9 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 26,6 миллионов рублей.

ООО «Едимдома.ру» за 2024 год принесло доходы на 113,4 миллиона рублей, тогда как чистая прибыль компании составила 6,5 миллионов рублей.

Таким образом, общая сумма заработка Высоцкой на бренде за год составила 296,3 миллиона рублей.

Отметим, что всего телеведущая является соучредителем 17 компаний.

Ранее мы писали о том, что рэпер Баста заработал на ресторанном бизнесе 395 миллионов рублей.