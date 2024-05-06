Продукцию будут реализовывать через торговые сети: Джиган собирается торговать пивом и энергетиками

Рэпер Джиган стал совладельцем фирмы «Чилл кинг». В скором времени он займется продажей пива и энергетиков через крупные магазинные сети, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Журналисты узнали об этом от людей из окружения артиста. Джиган намерен выпускать пиво, энергетики и снеки. При этом отдельного магазина не планируется. Вся продукция будет реализовываться через точки крупных магазинных сетей.

Помимо Джигана, владельцами фирмы являются еще два человека. Интересно, что они имеют доли в компании «Коленки пчелы», которая принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой. Производство ее напитка было приостановлено, поэтому бизнесмены, по всей видимости, выбрали себе новое лицо для продвижения продукции.

Ранее блогер Литвин заработал 1,5 млрд на напитках. При этом производитель энергетиков потребовал с молодого человека через суд миллион рублей.