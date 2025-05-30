«Продолжу верить в любовь»: экс-жена Родригеза прокомментировала развод с певцом

Экс-жена Тимура Родригеза заявила, что не перестала верить в любовь после развода. Анна Девочкина прокомментировала расставание с певцом в соцсети.

По данным СМИ, Тимур Родригез развелся с Анной, пока та была за границей с детьми. Экс-избранница Тимура призналась, что ей трудно подобрать слова, чтобы описать произошедшую ситуацию. При этом она уточнила, что по-прежнему верит в любовь и порядочность людей.

«Смысла нет, и смысл есть во всем. Не нашлось подходящей поэмы. Молчание... Благодарность... Тишина... И в этой точке своего пути я продолжу верить в любовь. Верить в людей... И не сниму свои розовые очки», — высказалась она.

Напомним, Тимур и Анна расстались после 16 лет брака. Девочкина намекала, что разрыв произошел из-за измен певца. Она восстанавливалась после предательства с помощью психолога и разговоров с собой на камеру.

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