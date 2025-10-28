«Продолжение великого Миронова!»: 33-летний внук актера прервал долгое молчание и появился в Сети

Внук народного артиста РСФСР Андрея Миронова прервал долгое молчание и появился в Сети. 33-летний молодой человек опубликовал в своем личном блоге серию портретных фотографий в черно-белом цвете.

«Ниоткуда с любовью», — написал под кадрами Андрей Миронов-Удалов.

Семья артиста тут же отреагировала на публикацию. Сперва снимки прокомментировала его мама, Мария Миронова. «Все-таки, может, откуда-то и куда?», — иронично отреагировала актриса на философскую подпись сына. Затем возвращение в Сеть отметила его супруга, Ксения Паласис.

Подписчики также не обошли стороной новую фотосессию Андрея. Пользователи, как полагается, снова сравнили его со знаменитым дедом. «Продолжение великого Миронова! Здорово!», «Ну каков!» — прокомментировали поклонники.

Сам миронов-Удалов редко реагирует на ассоциации с легендарным родственником. Однако в прошлом году сделал исключение и поделился, что бы сказал актеру, если бы встретился с ним.

«Я бы ему сказал: „Дедушка, сходи на мои спектакли и скажи, где я лажаю. Расскажи, как поправить ситуацию, дай совет“. А вообще, думаю, дед бы сам многому меня захотел научить, увидев какие-то мои пробелы в профессии», — скромно ответил внук великого артиста.

