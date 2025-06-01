«Кровоточили язвы, он стонал от боли»: какую болезнь скрывал звезда «Бриллиантовой руки» Андрей Миронов

Звезда советского кино Андрей Миронов запомнился многим яркими образами на экране, но мало кто знал, какие мучения в это время преодолевал актер. Как оказалось, артист, умерший в 46 лет, страдал серьезной болезнью. Об этом рассказывает aif.ru.

Андрей Миронов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, но много лет скрывал тяжелое заболевание, появляясь перед зрителями в закрытой одежде. Все началось, когда актер перенес серьезную простуду на отдыхе в эстонском городе Пярну. В какой-то момент тело артиста стало покрываться фурункулами.

Владимир Долинский дружил и работал с Андреем Мироновым и знал о его тяжелом недуге. В одном из интервью актер рассказал, как коллега выходил на сцену, превозмогая боль, и менял окровавленные рубашки в антрактах между спектаклями в театре.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех. Такой энергетики и такого страстного желания порадовать, удивить зрителя я ни у кого больше не видел. <…> Он был невероятно сильным человеком», — вспоминал Владимир Долинский.

Артист пытался лечиться разными способами, но ни переливания крови, ни целительные мази не приносили результатов. Улучшить ситуацию помогло удаление нескольких лимфоузлов, но до конца избавиться от недуга Андрею Миронову так и не удалось.

В 1987 году звезда фильма «Бриллиантовая рука» потерял сознание прямо на сцене во время спектакля в Риге и был госпитализирован. В больнице Андрею Миронову диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Выяснилось, что у актера произошел разрыв аневризмы, повлекший за собой нарушение жизненно важных функций. 16 августа 1987 года артист скончался, не приходя в сознание, в возрасте 46 лет.

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