Продолжение скандала: участница шоу Ксении Бородиной отреагировала на решение телеведущей подать на нее в суд

Накануне стало известно, что телеведущая Ксения Бородина собирается подавать в суд на героиню своего нового YouTube-шоу «Открытый прием» Анастасию Железнову, обвинившую знаменитость в том, что она «кидает на деньги». Теперь девушка ответила на заявление Ксении Бородиной в своем Telegram-канале.

«Удачи ей. Подавать не на что. Я четко проговорила в своем видео, что с юридической точки зрения у меня претензий нет, только с моральной. Все переписки, где обещался гонорар у меня есть, где мне пишет человек и представляется редактором Бородиной — тоже. Договор у меня заключен и вовсе с продюсерским центром, который мне, в отличие от команды Бородиной, ничего и не обещал», — написала Анастасия Железнова.

По словам участницы шоу, телеведущая может столкнуться с тем, чтобы компенсировать ее расходы.

«Если суд и примет [заявление], что маловероятно, она просто влетит на компенсацию моих расходов на суд уже по постановлению суда», — добавила девушка.

Напомним, участница шоу Ксении Бородиной «Открытый прием» Анастасия Железнова заявила, что ей не выплатили обещанный гонорар за участие в съемках. Девушка выпустила видео с говорящим названием «Бородина кидает на деньги Железнову на шоу», в котором рассказала об «обмане», а также пожаловалась, что в программе с ней унизительно общались.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина прокомментировала обвинения Анастасии Железновой в обмане на съемках. Телеведущая заявила, что участники шоу «Открытый прием» заключают договор с продюсерским центром, но не с ней.

Как отметила Ксения Бородина, по условиям контракта герой снимается в шоу на безвозмездной основе. Также участники не имеют права использовать материалы, созданные во время съемок. Для подкрепления своих слов телеведущая даже предоставила фото контракта Анастасии Железновой со всеми прописанными условиями.

В заключение Ксения Бородина заявила, что не оставит ситуацию без внимания и подаст в суд на участницу своего шоу «за лживые высказывания» в ее адрес.