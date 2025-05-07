«Продолжение длинного языка»: Ксению Собчак высмеяли из-за внешнего вида

Журналистка Ксения Собчак похвасталась новым модным образом и стала объектом насмешек в Сети. Пользователи обратили внимание на туфли «блондинки в шоколаде» с длинными острыми носами.

В своем Telegram-канале Ксения опубликовала серию снимков, на которых позирует в сером костюме в полоску, состоящем из пиджака и юбки-миди, а также в белой рубашке с острым воротником. Кроме того, Собчак подчеркнула талию широким ремнем и дополнила образ дорогой сумкой и туфлями на высоком каблуке змеиной расцветки с непропорционально длинными острыми носами.

«Лично я интуицией называю следующее: если я себя внутренне отговариваю – это моё, если я себя внутренне уговариваю – это не мое, — подписала снимки журналистка.

Подписчики модный образ Ксении не оценили. Ее начали активно высмеивать в комментариях и критиковать за выбранные туфли, которые сравнили с лыжами.

«Это не туфли, а продолжение длинного языка», - посмеялись комментаторы.

Некоторые также отметили, что Ксении «метлы не хватает для полноты образа».

Ранее психолог Вероника Степанова выразила уверенность, что Ксения Собчак и ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов находятся на грани расставания и в скором времени объявят о разводе.