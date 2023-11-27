«Буду верить, что он меня любит»: дочь Машкова высказалась об отношениях с отцом

Актриса Мария Машкова, дочь известного актера Владимира Машкова, высказалась на тему отношений с отцом. Об этом пишет Woman.ru.

По словам артистки, в настоящий момент она не уверена в том, что вернется в Россию. Она подчеркнула, что мечтает увидеть свою бабушку, однако даже ради нее пока не готова покидать США.

Вдобавок Машкова высказалась о звездном отце, с которым уже продолжительное время не поддерживает связь.

«Пока папа не сказал публично, что он меня презирает, я буду верить, что он меня любит как дочь. И я его очень люблю как папу, и это останется с нами навсегда, вне зависимости, будем ли мы еще когда-то общаться или нет», - призналась актриса.

Кроме того, женщина отметила, что для нее Машков останется «самым любимым на земле отцом». Она также выразила надежду на то, что у народного артиста России все будет хорошо.

Ранее актер Сергей Безруков рассказал об опыте работы с Владимиром Машковым. Артист признался, что Машков всегда «работает на сумасшедшей энергетике» и требует аналогичной отдачи от остальных.