«Продолжает зарабатывать в нашей стране!»: Виталий Бородин высказался о новых песнях Аллы Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал на премьеру новых песен Аллы Пугачевой. В своем Telegram-канале политик заявил, что уехавшая из России «продолжает зарабатывать» в стране.

Недавно уехавшая из РФ Алла Пугачева снова громко напомнила о себе, выпустив две новые песни о героях Великой Отечественной войны, что вызвало волну негодования в обществе. Не прошел мимо и Виталий Бородин, который возмущен, что артистка все еще продолжает зарабатывать на Родине даже в эмиграции.

«Как зарабатывала Пугачева в нашей стране, так и продолжает это делать! На Яндекс Музыке появилась ее новая песня „Поцелуй войны“. Я, конечно, не удивлен! Уверен, что мы услышим эту песню и на радио. Получается, что Пугачева, находясь в стране НАТО, может спокойно продвигать свои проекты в России», — отметил глава ФПБК.

Новость о премьере новых песен эмигрировавшей Аллы Пугачевой была встречена с критикой и обвинениями певицы в кощунстве. Так, Вика Цыганова дала понять, что у нее нет желания слушать композиции «предателя». Артистка заявила: «Пусть сидит в своем Израиле или на Кипре и поет что хочет. Главное, чтобы в Россию не совалась со своими песенками».

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с мужем и детьми уехала из России в Израиль. Недавно Алла Пугачева вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Певица не стала отвечать на вопрос, планирует ли она возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее сообщалось о том, что Виталий Бородин назвал «вбросом» новость про песню Аллы Пугачевой о героях Великой Отечественной войны. Политический деятель уверен: если артистку «погонят из стран НАТО» после такой композиции.