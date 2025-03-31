«Не увидим ее в числе патриотов»: глава ФПБК Бородин назвал вбросом новость про песню Пугачевой о героях ВОВ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал вбросом новость о том, что певица Алла Пугачева выпустит песню о героях ВОВ. По его словам, если это произойдет, то ее выгонят из стран НАТО. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

В конце марта трек Аллы Борисовны появился в Сети, однако был быстро удален. Представитель Примадонны в беседе с журналистами пояснила, что официальный релиз запланирован на 11 апреля, правда, содержание песни раскрывать отказалась.

Виталий Бородин отметил, что считает информацию о выходе композиции фейком. Он заверил, что Пугачевой невыгодно петь патриотические песни, так как она живет за границей, а возвращаться назад не собирается.

«Это какой-то вброс. Мы прекрасно понимаем, что Пугачева в Россию не вернется. А если и приедет, то ей нужно будет прибыть в следственные органы и дать объяснения по делу о моем покушении. Поэтому, думаю, что это фейк, и никуда она не вернется. Опять же, если Пугачева выпустит эту песню, то ее погонят оттуда, где она сейчас — из стран НАТО, скажем так. Поэтому мы не увидим ее в числе патриотов. Просто решила таким образом о себе напомнить, вот и вся история», — заявил Бородин.

Ранее в Госдуме высказались против релиза песни Аллы Пугачевой о героях ВОВ.