Продолжает зарабатывать миллионы: певец Artik окончательно покинул дуэт Artik&Asti

Артист Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik, окончательно покинул дуэт Artik & Asti. В составе коллектива выступает одна исполнительница — Севиль.

Теперь в Artik & Asti входит только одна певица Севиль. Artik окончательно отказался петь в составе коллектива, даже за рубежом. Дела с концертами у Севиль идут не очень хорошо, хотя она пользуется спросом на корпоративах — за 45-минутное выступление артистка берет 6 млн рублей, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

38-летний Умрихин сохранил в России два юрлица. Его юридическая фирма закрыла прошлый год с убытками в 1 млн рублей, но лейбл артиста за 2023 год заработал 4 млн рублей. Полностью с ним расставаться исполнитель, по-видимому, не планирует. Даже с небольшим количеством выступлений бренд Artik & Asti остается наиболее раскрученным. Артем Качер, SuperSonya и другие исполнители приносят Artik меньший доход.

Ранее мы писали, что певица Севиль задолжала налоговой более 1,5 млн рублей. Однако девушка уже погасила задолженность.