Певица Севиль погасила налоговую задолженность размером 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

10 ноября журналисты сообщили о наличии задолженности по налогам у певицы Севиль из дуэта Artik & Asti. Представители прессы сообщали, что проблемы с деньгами у знаменитости возникли из-за редких выступлений.

Впрочем, уже на следующие сутки Севиль сняла видео, на котором она оплачивает долг через портал «Госуслуги».

«Увидела новости о налоговой задолженности, конечно же сразу зашла на „Госуслуги“ и обнаружила долг, который пришел сегодня. Конечно, я позвонила бухгалтеру, мы оплатим, завтра разберемся что произошло. Спасибо вам за беспокойство и чуткость!» — заявила она.

Ранее мы писали о том, что певец Ислам Итляшев задолжал налоговой 227 тысяч рублей.