Продолжает задевать экс-супругу: Тарасов считает, что Бузова обязана ему популярностью

Спортсмен Дмитрий Тарасов, несмотря на то, что развелся с телеведущей Ольгой Бузовой шесть лет назад, продолжает задевать бывшую супругу. На этот раз футболист заявил, что экс-избранница обязана ему своей нынешней популярностью, передает StarHit.

После ухода из большого спорта Тарасов стал медийным лицом, как и бывшая жена. Блогер развивает свои собственные проекты и, возможно, надеялся на сотрудничество с Бузовой. Однако телеведущая ответила ему отказом, усомнившись в успехе его деятельности.

По этой причине Тарасов, по всей видимости, обиделся на Бузову и стал негативно о ней отзываться каждый раз. Так, в рамках подкаста на YouTube-канале БРОУКАСТ спортсмен заявил, что Ольга обязана ему своей нынешней популярностью.

«Есть один чувак. Он меня критиковал всю жизнь. И недавно мне рассказали, что он опять про меня говорил. Я думал, опять что-то гнал про меня. Но нет, сказал, что "Оля до конца жизни обязана платить Диме компенсацию за то, что он сделал ее популярной". По факту все правильно сказал», — рассказал Дмитрий.

Ранее мать Бузовой заявила, что все бывшие возлюбленные живут только благодаря Ольге. Она имела в виду Дмитрия Тарасова и блогера Даву.