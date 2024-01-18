«Продолжает выступать»: директор Леонтьева объяснил его концерт в Дубае

Несколько дней назад появилась информация о том, что народный артист России Валерий Леонтьев выступил на закрытой вечеринке в Дубае. О концерте певца в ОАЭ высказался его директор Борис Чигирев.

74-летний исполнитель, по его словам, прекрасно себя чувствует.

«Валерий Яковлевич не уходил со сцены. Он продолжает выступать», — цитирует Чигирева Абзац.

Валерий Леонтьев давно живет на два дома: в США много лет находится его супруга, а в России певец активно гастролировал. Сейчас он не ведет социальные сети и отказывается от участия даже в «новогодних огоньках». В 2022 году Леонтьев перенес операцию на глазах, а позже — на коленях.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Леонтьев впервые за три года вышел на сцену в Дубае. Певец появился на закрытой вечеринке в узких кожаных брюках. Из-за перерыва в концертной деятельности и проблем со здоровьем он заметно похудел и пошатывался с непривычки.