Исхудавший и изможденный тяжелой болезнью Леонтьев впервые за два года вышел на сцену

Из-за серьезных проблем со здоровьем 74-летний певец Валерий Леонтьев в последние два года не появлялся на сцене. Недавно артист впервые решил выступить на закрытой вечеринке в Дубае.

Артист уехал из России и на данный момент живет в Майами, где выпал из поля зрения поклонников. Однако он решил прервать молчание и вышел на сцену. Леонтьев вновь исполнил свой знаменитый «Дельтаплан», пишет Kp.ru.

Певец появился на закрытой вечеринке в узких кожаных брюках. Из-за перерыва в концертной деятельности он заметно похудел и пошатывался с непривычки. Песни артист исполнял сам, без фонограммы.

Гонорар артиста, по данным издания, составил около 10 млн рублей. На сцене он пробыл меньше часа.

Валерий Леонтьев давно живет на два дома: в США много лет находится его супруга, а в России певец активно гастролировал. Сейчас он не ведет социальные сети и отказывается от участия даже в «новогодних огоньках». В 2022 году Леонтьев перенес операцию на глазах, а позже – на коленях.

Ранее мы писали, что Валерий Леонтьев имеет недвижимость и бизнес в Майами. Артист на протяжении 30 лет ездит в США, чтобы отдохнуть и встретиться с семьей. По словам его концертного директора Бориса Чигирева, Леонтьев был в России с середины октября по ноябрь 2023 года.