«Продолжает самоутверждаться»: Водонаева публично осудила Прилучного, не отдающего сына экс-жене Муцениеце

Алена Водонаева осудила Павла Прилучного, показавшего новогоднее письмо сына от Агаты Муцениеце.

Накануне актер поделился в личном блоге снимком, на котором было запечатлено письмо, написанное в конце 2023 года его сыном Тимофеем: уже тогда мальчик обратился к Деду Морозу с желанием съехаться с отцом.

Экс-участница «Дома-2» Водонаева жестко высказалась о поведении Прилучного, подчеркнув, что тот из-за своего эгоизма не думает ни о будущем своего сына, ни о его отношениях с матерью. Кроме того, Алена уверена, что поступки Павла могут пагубно сказаться на детской психике, травмируя его.

«Продолжает публично самоутверждаться в статусе "лучшего папы", доказывая всей стране и бывшей жене Агате, что сын хочет жить с ним... Сын вырастет и осознает, какую боль он причинял матери. Вопросы лишь к тому, кто не в состоянии из-за невысокого интеллекта и тупого эгоизма оценить степень травм их последствий в будущем своего сына», — поразмышляла телеведущая в личном Telegram-канале VODA.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили о разводе в 2020 году, а судебные разбирательства у них продолжаются до сих пор по делу о месте жительства общих детей Тимофея и Мии. В октябре суд постановил, что сын должен жить с матерью ровно до тех пор, пока идет разбирательство. Однако после этого Тимофей продолжает жить с отцом, уверяя, что это его собственное желание.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце публично поцеловала Петра Дрангу, подтвердив слухи о романе.