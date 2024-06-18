«Продолжает лить дерьмо на родную страну»: экс-директор Киркорова раскрыл, вернется ли Галкин* в Россию

После начала спецоперации на Украине в 2022 году Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) уехал с женой Аллой Пугачевой и детьми из России. Сначала супруги обосновались в Израиле, но во время политических волнений в стране они уезжали на Кипр. Экс-директор Филиппа Киркорова, известный продюсер Леонид Дзюник рассказал, вернется ли шоумен на Родину.

По мнению продюсера, вероятность возвращения Галкина* в Россию крайне мала.

«Есть те, кто уехал на Запад и сидят там тихо, молчат. А тут дешевка продолжает лить дерьмо на родную страну», — цитирует его NEWS.ru.

После отъезда из России юморист зарабатывает деньги с помощью концертов в разных странах и городах. Гастрольная деятельность не приносит ему столько финансов, как выступления в России, но звезда не жалуется на жизнь.

Недавно муж Аллы Пугачевой поделился планами на осень. Он заявил, что собирается посетить Европу. В начале октября он отправится в Австрию и Голландию.

Также мы писали, что шоумену и его супруге недавно запретили въезд на Мальдивы. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента Мальдивской Республики.

*(признан иноагентом на территории РФ)