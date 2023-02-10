Продешевила: песни Светланы Лободы упали в стоимости в 150 раз
Mash: Олег Влади выиграл суд у Светланы Лободы по делу о нарушении авторских прав.
Фото: Starface.ru
Светлана Лобода уже давно уехала из России, однако певица по-прежнему является обсуждаемой персоной в нашей стране. Она попала в очередной крупный скандал. Так, девушка прославилась благодаря песне «К черту любовь». Автор хита Олег Влади еще до Нового года обращался в суд с иском о нарушении авторских прав и намеревался взыскать с артистки 500 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал «Mash», недавно это спорное дело разрешилось.
Выяснилось, Олег действительно выиграл суд. Только заплатят Влади не ту сумму, которую он требовал, а в 150 раз меньше. Все дело в том, что песни Лободы резко упали в цене.
«Сам Олег Влади говорит, что вместе с адвокатом Юлией Рытвиной двигали дело из принципа, а весь нал с виновных хотели потратить на благотворительность», — сообщает «Mash».
Ранее в музыкальной сфере произошел еще один крупный конфликт между Юлией Савичевой и Максимом Фадеевым. Певица совершила необдуманный поступок, в результате которого она едва не осталась без работы. Подробности читайте в этой статье.