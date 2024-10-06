Продемонстрировала стройную фигуру: 42-летняя Наталья Подольская снялась в топе и мини-юбке

42-летняя певица Наталья Подольская поделилась новым снимком с отдыха на пляже в личном блоге. Артистка продемонстрировала фигуру в топе и мини-юбке.

На опубликованном фото Наталья Подольская предстала на пляже в белом комплекте, состоящем из топа и мини-юбки на запах. Певица дополнила образ солнцезащитными очками с белой оправой и соломенной шляпой, которую повязала на шее. Знаменитость позировала без макияжа и с собранными в низких хвост волосами.

В интервью певица признавалась, что относится к своему телу «как к рабочему инструменту» и тщательно следит за фигурой. По словам Натальи Подольской, после родов она быстро вернулась к занятиям спортом. Сейчас для поддержания формы артистка три раза в неделю ходит на тренировки в зал.

«Я люблю спорт. После вторых родов я буквально через три месяца начала заниматься пилатесом дома и почти каждый день. И через год вернулась к групповым занятиям в фитнес-зале», — рассказывала Наталья Подольская.

Однако главный секрет красоты знаменитости, как она утверждает, заключается в счастливом браке.

«Секрет в том, что я очень удачно вышла замуж — по любви. Я пребываю в женской гармонии, у меня все хорошо, я любима, счастлива. Может, нескромно, но моя гармония и красота исходят изнутри. И это отражается на внешности», — делилась певица.

Напомним, Наталья Подольская состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым с 2010 года. У супругов двое сыновей — 9-летний Артемий и 3-летний Иван. Артисты считаются одной из самых крепких супружеских пар российского шоу-бизнеса. Говоря о секретах крепкого брака, певица отметила, что в семейной жизни, как и в работе, важно уметь не замечать недостатки друг друга и идти на компромисс.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Подольская ответила на упреки в том, что она добилась успеха благодаря мужу.