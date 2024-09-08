Продемонстрировала фигуру: Виктория Боня примерила одежду 12-летней дочери

44-летняя телеведущая Виктория Боня примерила одежду своей 12-летней дочери Анджелины. Модель решила выбрать купальники перед поездкой на Мальдивы. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась кадрами с примерки.

На опубликованных кадрах Виктория Боня предстала в разных купальниках: в переливающемся золотом, в нежно-розовом, в слитном черном и светло-зеленом. Также телеведущая примерила розовое бикини, которое, как оказалось, принадлежит ее 12-летней дочери. Однако Анджелина отказалась отдать маме свой купальник.

Отметим, что это уже не первый раз, когда модель надевает вещи дочери. В июле этого года Виктория Боня опубликовала видео, в котором позирует в платье Анджелины.

«Девочки, наступает момент, когда я тоже могу носить вещи своей дочки. А что нет, когда да?» — обратилась тогда знаменитость к подписчикам.

Недавно Виктория Боня призналась, что похудела на 10 кг за три месяца.

«Самое главное для меня — это здоровый подход в похудении. Я называю это постройнение. Я приняла решение скинуть вес, когда была на съемках „Выжить в Дубае“ в начале марта. Думаю, вы видели, как я выглядела там, и как изменилась моя внешность сейчас, лицо приобрело четкий контур и тело стало точеным. Даже отек после операции спал значительно!» — рассказывала телеведущая.

По словам модели, свое похудение она начала с детокса. Виктория Боня отмечала, что при такой программе меняется пищевое поведение, организм и рецепторы начинают работать иначе.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня рассказала, довольна ли результатом пластики.