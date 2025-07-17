Продажу квартиры Елены Блиновской за 90 млн рублей требуют признать незаконной

Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской Мария Ознобихина подала иск о признании недействительной продажи квартиры блогерши за 90 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы дела, сообщает Ura.ru.

Речь идет о квартире площадью 176 квадратных метров в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу, которая принадлежит детям Блиновской. Ознобихина требует отменить договоры купли-продажи от 28 августа 2018 года и 1 августа 2024 года, указывая на нарушения в составе участников сделки.

Кроме того, она просит суд обязать покупателя — Геннадия Пустовалова — вернуть квартиру в конкурсную массу Блиновской, а также восстановить его денежное требование к ней в размере 90 миллионов рублей. Заседание назначено на 8 сентября 2025 года.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у детей Блиновской пытаются изъять московскую квартиру, которую ее отец Олег Останин, возможно, приобрел на ее средства и оформил на внуков. В 2020 году Останин подписал договор дарения, передав им долю в квартире на Серпуховском Валу стоимостью около 136 миллионов рублей. Теперь финансовый управляющий оспаривает эту сделку в суде. Также под угрозой изъятия находится другая недвижимость Останина — в Москве, Химках и Ярославской области, поскольку, по версии истца, она могла быть куплена на деньги с марафонов Блиновской.

Напомним, в ноябре 2024 года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и запустил процедуру реализации ее имущества. Ранее Савеловский суд приговорил ее к пяти годам колонии, штрафу в 1 миллион рублей и запретил заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд постановил конфисковать арестованное имущество и взыскал в пользу государства 587 миллионов рублей по иску прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что арестованная блогерша Митрошина объявила о запуске марафона, несмотря на запрет. Ее муж объяснил, что именно произошло.