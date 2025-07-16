Арестованная Митрошина объявила о запуске марафона, несмотря на запрет: муж объяснил ситуацию

В соцсетях арестованной блогерши Саши Митрошиной появился пост о запуске марафона, несмотря на запрет. Муж звезды объяснил, что страницу ее супруги взломали мошенники.

Напомним, что весной Митрошину задержали в сочинском аэропорту по прилете из Дубая, где она проживала последние годы. Блогеру предъявили обвинение в отмывании денег.

Сейчас 31-летняя блогерша находится под домашним арестом. Следующее заседание по ее делу назначено на конец августа. Однако 16 июля в ее соцсетях появился новый пост.

«У меня для вас суперновость, которой я просто не могу не поделиться! Последние недели я работала над этим проектом почти без остановки — продумывала детали, консультировалась с экспертами, и, конечно же, все это время думала о вас. Именно вы вдохновили меня на этот шаг, и именно для вас я запускаю раздачу, о которой мечтала давно!» – говорится в сообщении.

Публикацию поддержали поклонники и звездные друзья, включая Софью Стужук. В блоге также размещены ссылки на якобы новый курс. Однако пользователи предположили, что страницу Митрошиной взломали, а переходить по подозрительным ссылкам может быть опасно.

Напомним, что Саше запрещено пользоваться интернетом. Она обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере и рискует получить до семи лет тюрьмы.

Позже супруг Митрошиной подтвердил взлом. Тимур Кошкаров записал видеообращение, в котором заявил, что аккаунт жены взломали.

«Это не она, она сидит дома и соблюдает правила, которые предписаны судом. Я вас очень прошу, не ведитесь на этот фейк. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить аккаунт, и предоставляем информацию следственным органам», — сказал он.

Мужчина возмущен действиями злоумышленников, из-за которых Саша может получить дополнительные обвинения.

Ранее мы писали о том, что суд продлил срок домашнего ареста Саше Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег.