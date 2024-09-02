«Продажные люди»: Никоненко объяснил поведение уехавших из РФ Пугачевой и Галкина*

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко поделился мнением о поведении певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом), которые после начала СВО эмигрировали из России. Его слова приводит aif.ru.

«Это продажные люди, проплатили их. Они будут там, где платят, где … в тепле», - заявил актер.

Никоненко также отреагировал на то, что Галкин* на одном из своих последних концертов в Латвии, как юморист выразился, он выступил «всем врагам назло». Поклонники предположили, что под «врагом» супруг Примадонны снова имеет в виду Россию, которую регулярно критикует.

«Гнилушка, продажный мальчонка, прихвостень Пугачевой, я же вам говорю, что проплатили ему! Я даже говорить о нем не хочу! Но, судя по всему, совсем прижало их! Он опустился ниже некуда! <…> Кто они для России? Никто! Плюнуть и растереть! Нету их, нету!», - высказался Никоненко.

Знаменитость подчеркнул, что чувствует презрение по отношению к Пугачевой и ее мужу.

Ранее Алена Кравец рассказала, что Галкин* и Пугачева обнищали и считают каждую копейку.

*(признан в РФ иноагентом)