«Они считают каждую копейку»: Максим Галкин* и Алла Пугачева обнищали за границей

Светская львица Алена Кравец заявила, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) обнищал после отъезда из России и сейчас стучится во все двери, предлагая свои концерты для бывших соотечественников из России, у которых есть за рубежом недвижимость. Она заверила, что муж Аллы Пугачевой везде получает отказ, так как никто не хочет спонсировать иностранного агента.

«Денежные дела у них с Аллой совсем плохи. Уровень доходов Пугачевой и Галкина* резко упал. Я это знаю из надежных источников: они считают каждую копейку. Вот поэтому он и крутится, как уж на сковороде!» - сказала Кравец в беседе с aif.ru.

Она подчеркнула, что деньги для таких, как Галкин*, не пахнут, поэтому он готов «хоть черта лысого веселить».

Недавно шоумен выступил в Юрмале, однако утруждаться разучиванием текста на латышском языке не стал. Он спел песню на украинском в надежде, что его вновь пригласят вести свадьбу у каких-нибудь киевских бизнесменов. При этом комик пояснил со сцены, что выступил «всем врагам назло».

«Я правда не понимаю, чего тут не хватало Галкину* и Пугачевой? Лучше время в эфире, лучшие гонорары, лучшие сцены - их тут все носили на руках…. Сейчас же люди Рублевки не хотят даже говорить об этих сбежавших и предавших страну лицедеях», - заключила Кравец, добавив, что сейчас муж Пугачевой вызывает лишь «всеобщее презрение».

Ранее Алена Кравец, проживающая на Рублевке, предрекла Пугачевой печальный конец. Если в России певица была национальным достоянием, за границей она — «обычная пенсионерка».

*Признан иностранным агентом на территории России