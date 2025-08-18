Продажи не идут? Тодоренко зазывает поклонниц в платный чат рассказами о целлюлите и фигуре Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко несколько дней пытается продать доступ в закрытый чат. По задумке беременной артистки, в нем женщины смогут получать знания о воспитании детей, правильном питании и спорте для мам. Однако ажиотажа вокруг этой идеи особо не наблюдается.

Когда Регина только анонсировала начало продаж, многие пользователи захейтили ее, так как стоит доступ от 2 тысяч рублей за месяц. Теперь телеведущая несколько дней пытается доказать поклонницам, что это не пустая трата денег. В личном блоге Тодоренко делится своими проблемами, рассказывая, как с ними справилась.

Так, блогерша призналась, что боялась не соответствовать своему мужу, у которого хорошая фигура. По ее словам, когда он правильно питался и занимался спортом, она «жрала как сумасшедшая». Из-за этого у нее появился целлюлит.

«Честно, мне стало обидно, что я не могу взять себя в руки! И я обратилась к спорту и правильному питанию», - делилась Регина и дальше рекламировала своего эксперта из закрытого чата.

В Telegram-канале телеведущая активно продвигает свою идею и призывает девушек оплачивать подписку. Однако в комментариях по-прежнему много недовольных.

«Как она дорвалась до денег сиденьем в жюри всяких ТВ-шоу... Что-то пошло не так», «На что не пойдут ради дешевого хайпа», - негодуют пользователи.

