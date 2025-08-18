«Эти девушки накидываются сами»: что известно об изменах Топалова беременной жене и его гонорарах

В Сети распространяются слухи о проблемах в браке телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова. В звездных кругах обсуждают, что артист неверен супруге, хотя никаких доказательств этому нет. Также поклонники называют вокалиста альфонсом и обвиняют в том, что он «сидит на шее» у беременной жены. Однако продюсер Сергей Дворцов заверил — без дела Влад не сидит и тоже приносит деньги в семью. Об этом он сообщил сайту «Страсти».

По мнению Сергея Дворцова, нельзя утверждать, что измены в браке Топалова и Тодоренко действительно были. Он отметил, что никто не знает, что именно происходит в их семье, а слухи могли появиться из-за фанаток, которые постоянно крутятся вокруг известных мужчин.

«Никто свечку не держал. Остается только догадываться. Для публичных людей, известных мужиков это нормально, как бы сейчас странно это не звучало. Да, это те люди, которые постоянно вокруг себя держат много красивых женщин. Все эти девушки накидываются, как правило, сами. Но пара Тодоренко и Топалова достаточно солидная, они всегда выходят вдвоем на какие-то мероприятия, на тусовки, красные дорожки», — поделился Дворцов.

Продюсер также подчеркнул — Топалов не тот мужчина, который будет сидеть на шее у своей женщины. По его словам, певец продолжает выступать, хотя спрос на него действительно не очень большой.

«Зная Влада, он никогда без работы не сидел и сидеть не будет. Я думаю, что в любом случае какой-то заработок у него есть. Так называемые „подпольные“ концерты и корпоративы. Не могу сказать, что он сейчас максимально востребован. Но он в целом не забыт. Топалов, в отличие от Лазарева, более приземленный, он именно за семейный очаг, поэтому я не удивлен, что у него не такая успешная карьера, как у бывшего коллеги», — рассказал продюсер Дворцов.

Гонорар у Топалова по меркам шоу-бизнеса не очень большой. Не исключено, что в семье Регина Тодоренко зарабатывает все же больше. Но, как считает Сергей Дворцов, главное, чтобы супругов это устраивало.

«У Влада гонорар — от 1,5−1,7 млн рублей, в зависимости от мероприятия, от концерта, от заказчика, от города и от формата. На самом деле в каких-то звездных семьях мужчина зарабатывает больше, а где-то женщина, кто-то сидит на шее, а кто-то зарабатывает. Поэтому здесь самое главное — договориться заранее на берегу», — заявил Дворцов.

