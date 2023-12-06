Продавщица, обслужившая больную Аллу Пугачеву на Кипре, едва не лишилась работы из-за певицы

Недавно певица Алла Пугачева в болезненном состоянии посетила один из бутиков на Кипре. Там ее встретила русская продавщица, которая сразу узнала Примадонну и помогла ей подобрать нужные вещи. Однако эта встреча с кумиром едва не закончилась для девушки увольнением, ведь из-за артистки она получила выговор от начальства.

Как рассказал свидетель событий, консультанту предъявили, что она якобы слишком много внимания уделила только одной посетительнице. Сотрудница магазина попыталась объяснить, что Алла Борисовна – известная российская исполнительница, но это никого не убедило. На Кипре она ничем не отличается от других людей.

«Когда Алла Борисовна ушла, они даже сделали продавщице выговор. «Ты почему ей столько внимания удаляла? - недоумевали хозяева бутика. – Нельзя забывать про других посетителей!» - цитирует слова информатора mk.ru.

Напомним, что в магазине Пугачевой стало плохо. Как выяснилось позже, продавщице она сообщила, что у нее сильно болят вены. Также есть информация, что в бутике Примадонна покупала обувь на размер больше из-за сильных отеков.

Ранее Алла Пугачева назвала эмиграцию с Максимом Галкиным*(Признан иноагентом на территории РФ) из России «голожопингом».

*(Признан иноагентом на территории РФ)