Алла Пугачева назвала эмиграцию с Максимом Галкиным* из России «голожопингом»

Певица Алла Пугачева редко дает комментарии по поводу эмиграции представителям СМИ и показывает свою жизнь за границей только в социальных сетях. Однако более охотно она этот вопрос обсуждает с мужем. Шоумен Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) на недавнем концерте заявил, что его супруга назвала их нынешнее положение «голожопингом». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

После очередного переезда с семьей артист вновь отправился на гастроли, оставив жену с детьми на Кипре. Он полетел в Женеву, где дал свой юмористический концерт, запись с которого появилась в Сети. Со сцены Галкин* поделился, что эмиграция сильно изменила их с Аллой Борисовной жизнь. Им пришлось отказаться от былой роскоши. Так, он вспомнил, как охарактеризовала нынешние обстоятельства Пугачева.

«Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: «Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу... Чуть похуже будет...» А она: «Голожопинг?» - поделился Максим Галкин*

Напомним, что, пока юморист разъезжает по городам, его супруга вынуждена сама справляться с двумя детьми в новой для нее стране, а здоровье Примадонны оставляет желать лучшего. Недавно ей стало плохо прямо во время похода по магазинам. Свидетель этого рассказал, что у нее сильно болят вены.

*(Признан иноагентом на территории РФ)