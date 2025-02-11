Продавшего имущество актера Александра Бурковского разыскивают приставы. Об этом сообщает aif.ru.

Сегодня журналисты сообщали, что Александр Бурковский, который еще в конце 2022 года окончательно переехал в США, продал свою четырехкомнатную квартиру в Москве. Спустя время удалось узнать, что у актера остались долги в России, из-за которых его ищут судебные приставы.

Выяснилось, что в отношении Бурковского возбуждено исполнительное производство от 30 января 2025 года — он задолжал 5120 рублей. Исполнительное производство было оформлено в районе Аэропорт, где ранее проживал Бурковский.

Ранее мы писали о том, что Александр Бурковский стал преподавателем в США. Он продает свои актерские курсы, стоимостью 195 тысяч рублей с человека.