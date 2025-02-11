Переехавший в США Андрей Бурковский начал зарабатывать на актерских курсах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер Андрей Бурковский уехал в США в конце 2022 года. Сообщалось, что он играет на сцене Бруклинского театра. Однако теперь стало известно, что Бурковский начал преподавать актерское мастерство по «системе Станиславского» на английском языке. В соцсетях он активно зазывает на свои курсы.

Известно, что занятия проходят в студии в Манхэттене, обучение длится 2 месяца. Стоимость 16 занятий составляет 2 тысячи долларов (около 195 тысяч рублей). В группе может быть максимум 16 человек, однако пока она не укомплектована до конца. Всего на одном курсе Бурковский может заработать до 1,5 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что уехавший в США Бурковский избавился от квартиры в РФ за многомиллионную сумму.