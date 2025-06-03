Продавали наркотики: сайт с ретритами Виктории Бони заблокировала полиция

Принадлежавший Виктории Боне сайт с ретритами был заблокирован полицией. Об этом сообщает mk.ru.

Еще в 2023 году Виктория Боня активно рекламировала свои услуги по ретритам — это практики временного ухода от повседневной жизни с помощью медитаций и духовных упражнений. Однако вскоре бизнес блогерши закрылся.

Известно, что Боне в Сети принадлежал сайт по продаже ретритов. На нем были реквизиты ИП «Боня Виктория Анатольевна». Спустя какое-то время на сайте появилась реклама запрещенных веществ — журналисты утверждают, что телеведущая тогда продала домен другим людям.

В итоге стало известно, что полиция заблокировала сайт, принадлежавший ранее Боне.

Напомним, Виктория Боня недавно покорила Эверест. Блогерша призналась, что восхождение стало для нее тяжелым. Она делилась о этапах похода на вершину в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня обратилась к Агате Муцениеце, борющейся за сына.