Отец Филиппа Киркорова раскрыл новую причину развода с супругой
91-летний Бедрос Киркоров разводится с больной раком женой из-за брачного контракта.
Бедрос Киркоров с Людмилой Смирновой находятся в браке 26 лет, из которых 12 лет не живут вместе. Недавно отец поп-короля раскрыл причину, по которой хочет подать на развод.
С рождением внуков Бедрос Филиппович думал, что супруга приедет помогать и окружать любовью детей. Однако Смирнова заявила, что останется в Новгороде и будет защищать диссертацию.
Кроме того, Киркоров узнал о брачном контракте. Вероятно, его составила работающая судьей племянница Людмилы.
«Когда я прочел этот контракт, я удивился — там написано, что всё имущество на ее имя», — рассказал он.
По словам Бедроса, сын отправлял на дом деньги, а Людмила решила выписать все на свое имя. Известно, что около пяти лет Людмила борется с раком груди. Филипп Киркоров посоветовал оставить все супруге при разводе.
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