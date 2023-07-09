Отец Филиппа Киркорова раскрыл новую причину развода с супругой

Бедрос Киркоров с Людмилой Смирновой находятся в браке 26 лет, из которых 12 лет не живут вместе. Недавно отец поп-короля раскрыл причину, по которой хочет подать на развод.

С рождением внуков Бедрос Филиппович думал, что супруга приедет помогать и окружать любовью детей. Однако Смирнова заявила, что останется в Новгороде и будет защищать диссертацию.

Кроме того, Киркоров узнал о брачном контракте. Вероятно, его составила работающая судьей племянница Людмилы.

«Когда я прочел этот контракт, я удивился — там написано, что всё имущество на ее имя», — рассказал он.

По словам Бедроса, сын отправлял на дом деньги, а Людмила решила выписать все на свое имя. Известно, что около пяти лет Людмила борется с раком груди. Филипп Киркоров посоветовал оставить все супруге при разводе.

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