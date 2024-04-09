«Продался за деньги»: Юрий Стоянов вспомнил свою самую «позорную» роль

Народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал об одной из самых «позорных» своих ролей. Соответствующее признание актера прозвучало в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

«Чего мне стоило все это досмотреть… У меня было ощущение, что моя жизнь кончилась, что меня больше никто не позовет ни в какой проект. Ни-ког-да! Что я себя опозорил, я запятнал свою профессию, свою репутацию, продался за деньги», - поделился Стоянов.

Артист подчеркнул, что на протяжении всей работы над кинолентой чувствовал, что с ним что-то не так. У Стоянова были сомнения по поводу режиссера, сценария, оператора, однако он верил, что сможет «вытянуть» картину своим профессионализмом. Актер не стал называть конкретный проект, однако уточнил, что хотел «родиться обратно» на премьерном показе.

Народный артист РФ признался, что этот случай научил его читать сценарий от первой до последней строчки. Он также стал искать информацию о каждом режиссере, с которым ему будет нужно работать.

Ранее Юрий Стоянов заявил, что ему всегда было неловко играть женщин в «Городке».